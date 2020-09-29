من هو خليفة "الشيخ صباح الأحمد" أمير الكويت؟.. فيديو

قال يوسف العميري الكاتب والسياسي الكويتي ، إن اليوم الكويت فقدت رجلا حكيما وعاقلا من رجال الأمة العربية كما ان الشيخ صباح الاحمد كان يشغل منصب الدبلوماسية الكويتية اكثر من 40 عام وله جولات في الدبلوماسية العربية .





وأضاف يوسف العميري خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، ان الأمير نواف الاحمد هو شقيق الأمير الراحل صباح الاحمد وهو متمرس في الحكم منذ زمن طويل وكان محافظا الى مدينة الأحمدي وكانت له بصمة كبيرة .





يوسف العميري ، ان الامير نواف الاحمد نقل مدينة الاحمدي من قرية الى مدينة لها مكانتها الكبيرة وتولى منصب وزارة الداخلية وهو من أسس وزارة الداخلية والأمن في الكويت بشكل حديث . وأوضحالىمكانتهاوتولىأسسوالأمن





وتابع : ان الأمير نواف الاحمد الجابر تولي منصب وزارة الشؤون ثم نائبا الى رئيس الوزراء وبعد ذلك أصبح ولي العهد .





أستكمل : أن الأمير نواف الأحمد أخذ من الأمير الراحل مدرسة كبيرة وتمارس فيها ونحن نقول انه خير خلف لخير سلف وهو من سيكمل مسيرة الأمير الراحل .