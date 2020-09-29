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توك شو

من هو خليفة "الشيخ صباح الأحمد" أمير الكويت؟.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:41 م
الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر
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إبراهيم القادري
قال يوسف العميري الكاتب والسياسي الكويتي ، إن اليوم الكويت فقدت رجلا حكيما وعاقلا من رجال الأمة العربية كما ان الشيخ صباح الاحمد  كان يشغل منصب الدبلوماسية الكويتية اكثر من 40 عام وله جولات في الدبلوماسية العربية .

وأضاف يوسف العميري خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، ان الأمير نواف الاحمد هو شقيق الأمير الراحل صباح الاحمد وهو متمرس في الحكم منذ زمن طويل وكان محافظا الى مدينة الأحمدي وكانت له بصمة كبيرة .

وأوضح يوسف العميري ، ان الامير نواف الاحمد نقل مدينة الاحمدي من قرية الى مدينة لها مكانتها الكبيرة وتولى منصب وزارة الداخلية وهو من أسس وزارة الداخلية والأمن في الكويت بشكل حديث .

وتابع : ان الأمير نواف الاحمد الجابر تولي منصب وزارة الشؤون ثم نائبا الى رئيس الوزراء وبعد ذلك أصبح ولي العهد .

أستكمل : أن الأمير نواف الأحمد أخذ من الأمير الراحل مدرسة كبيرة وتمارس فيها ونحن نقول انه خير خلف لخير سلف وهو من سيكمل مسيرة الأمير الراحل .
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