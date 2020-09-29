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تامر أمين: قضايا جديدة ضد العائلة المالكة القطرية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:01 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو
عرض الإعلامى تامر أمين، فيديو يتضمن قضايا جديدة ضد العائلة المالكة القطرية في الولايات المتحدة، واتهامات باستخدام التعذيب ضد الموظفين لديهم.

وأضاف تامر أمين، أثناء تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الخير لا يتجزأ وكذلك الشر لا يتجزأ، موضحًا أن الشيطان تملك من قلوب الأسرة الحاكمة فى قطر.

وأوضح أن قطر تقوم بتمويل العمليات الإرهابية التى تهدف لـ قتل المصريين الابرياء، وأن هذه الدولة لا تري سوى السواد.

ولفت إلى أن الشر يملأ جميع الجوانب فى قطر، موضحا أنه فى القريب العاجل سيكون هناك رد قوى وعقاب سيحصل عليه كل متهم.

وأشار إلى أن، الأسرة الحاكمة فى قطر قامت بعمل مشكلات كثيرة فى الفترة الماضية، وتسعى طوال الوقت لنشر الرعب والإرهاب.

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