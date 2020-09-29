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محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمحافظة.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:08 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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إبراهيم القادري
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن رئيس الوزراء تفقد العديد من القطاعات ومنها قطاع التعليم وزار كليتين داخل جامعة كفر الشيخ وهم الذكاء الاصطناعي والثروة السمكية  .

وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان محافظة كفر الشيخ يوجد بها عدد من المزارع السمكية، كما ان رئيس الوزراء زار قطاع الصحة و مستشفى الطوارىء التي تخدم أكثر من من محافظة ومستشفى الأورام .

واوضح جمال نور الدين ، ان زيارة رئيس الوزراء شملت زيارة قطاع الاسكان وهذا لأنه كان يمثل مشكلة في كفر الشيخ ولكننا قمنا ببناء 28 عمارة  والان قمنا بالبدء في تشييد 11 برج .

وتابع : إننا نعمل على تعديل مسارات الطرق وقمنا بعمل محور جديد لخدمة المنطقة وهو محور سعد زغلول وهذا كان من ضمن جولة رئيس الوزراء .

واستكمل : ان رئيس الوزراء تفقد طريق كفر الشيخ دسوق الذى يوجد به عدد من الأعمال الهندسية ويصل عددهم إلى 12 كوبري ونعمل علي متابعة الاجراءات التي وضعتها الدولة لضبط منظومة البناء .

 
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