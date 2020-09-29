محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمحافظة.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن رئيس الوزراء تفقد العديد من القطاعات ومنها قطاع التعليم وزار كليتين داخل جامعة كفر الشيخ وهم الذكاء الاصطناعي والثروة السمكية .





وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان محافظة كفر الشيخ يوجد بها عدد من المزارع السمكية، كما ان رئيس الوزراء زار قطاع الصحة و مستشفى الطوارىء التي تخدم أكثر من من محافظة ومستشفى الأورام .





واوضح جمال نور الدين ، ان زيارة رئيس الوزراء شملت زيارة قطاع الاسكان وهذا لأنه كان يمثل مشكلة في كفر الشيخ ولكننا قمنا ببناء 28 عمارة والان قمنا بالبدء في تشييد 11 برج . لأنهبالبدءتشييد





وتابع : إننا نعمل على تعديل مسارات الطرق وقمنا بعمل محور جديد لخدمة المنطقة وهو محور سعد زغلول وهذا كان من ضمن جولة رئيس الوزراء .





واستكمل : ان رئيس الوزراء تفقد طريق كفر الشيخ دسوق الذى يوجد به عدد من الأعمال الهندسية ويصل عددهم إلى 12 كوبري ونعمل علي متابعة الاجراءات التي وضعتها الدولة لضبط منظومة البناء .



