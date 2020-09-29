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أخبار العالم

الملك سلمان يهنئ الشيخ نواف الصباح بتوليه مقاليد الحكم بالكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:01 م
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
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محمد عثمان

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا، بأمير دولة الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.


وقال الملك سلمان خلال الاتصال: "لقد فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية".


وعبر الملك سلمان عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنيًا له التوفيق في خدمة الكويت وشعبها.


وكان مجلس الأمة الكويتي أعلن، اليوم الثلاثاء، أن البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستوري أمام المجلس غدًا.


وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه التقى قبل قليل بالشيخ نواف ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، وفقًا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف: "استمعنا لتوجيهات سموه وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة 60 من الدستور".
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