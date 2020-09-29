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اقتصاد

فى عهد أمير الإنسانية .. طفرة بالاستثمارات الكويتية فى مصر.. وحرص على مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصرى

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:31 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى و أمير الكويت
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علياء فوزى
شهدت الاستثمارات الكويتية فى مصر طفرة كبيرة خلال عهد الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح حيث تأتى الكويت فى المرتبة الرابعة من حيث الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 5.1 مليار دولار.


وحرص الأمير الراحل على حضور جميع الفعاليات الاقتصادية الكبرى التى نظمتها مصر ودعم الاقتصاد المصرى لعل أهمها مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصرىالذى اقيم بمدنية شرم الشيخ عام 2015 وكان الشيخ صباح فى مقدمة الحضور.

و تنوعت الاستثمارات الكويتية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة الصناعية و الخدمية و المصرفية و السياحية و الزراعية بحسب الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

وأعلنت عدد من الشركات الكويتية نهاية العام الماضى رغبتها فى زيادة استثماراتها فى مصر مشيدين بالطفرة والنقلة النوعية التي شهدتها البنية الاساسية في مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، ما أتاح للشركات زيادة استثماراتها بمصر، وإعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة بالسوق المصري.

فيما كشفت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن الشركات الكويتية تبحث فرص الاستثمار في مجال إنشاء أرصفة صناعة وصيانة السفن بإقليم قناة السويس، لأن مصر لديها الإمكانية لأن تكون المركز الإقليمي لهذه الصناعة الهامة، بسبب تنافسية الموقع والعمالة والبيئة الاستثمارية.

واستطاع القطاع المصرفى جذب عدد من البنوك الكويتية للعمل فى مصر على سبيل المثال بنك الكويت الوطني حيث استثمر في مصر حوالي مليار دولار، منذ دخوله السوق المصري في عام 2007،و يتم إعادة استثمار كافة أرباح البنك في السوق المصري بسبب بيئة الاستثمار الجيدة والعائد المرتفع للاستثمار، ليصبح عدد فروع البنك 50 فرعا، يعمل بها 1600 موظف.
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