قاطنو حى المجد بالعبور الجديدة للمسئولين.. نعيش بدون مرافق أو خدمات

استغاث قاطنى حى المجد العبور الجديدة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انعدام الخدمات والمرافق.





ويقولوا فى رسالتهم: نعانى من عدم وجود أعمدة اناره الشوارع فى معظم العمارات التى انتقل السكان للعيش بها مما يجعلها فى ظلام دامس ، عدم تمهيد الطرق سواء بالرصف والسفلتة وعدم وضع اللاند سكيب وتركها على حالتها الطبيعيه مجرد مبنى تحيط به الرمال خالى من الحياة وسط قطعة من الصحراء ، عدم وجود وسيلة موقف أتوبيسات ، عدم تسليم مبنى الوحدة الصحية لوزاره الصحة والسكان مما يعرض حياة المواطنين للخطر بعدم وجود مستشفى أو حتى مركز صحي للعبور الجديدة بالكامل ، عدم تسليم مدرسة حى المجد لوزاره التربيه والتعليم مما يعرض مستقبل أبنائنا للخطر والمعاناة فى الوصول إلى أقرب مدرسة فى الأحياء المترامية والمقطوع عنها وسائل النقل.





وأضافوا: نعانى من عدم وجود منافذ للخبز والأسواق خدمية ولا إسعاف ومطافي أو نقطة شرطة بجانب ترك العمارات بساكنيها دون تغطية الأراضى الرملية بالخضرة .





اقرأ أيضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



