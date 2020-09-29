فى يومه العالمى .. معلومات غير معروفة عن القلب

يحتفل العالم فى 29 من شهر سبتمبر كل عام باليوم العالمى للقلب .. فهو من اهم اعضاء جسم الانسان ومرتبط بشكل كبير باستمراره على قيد الحياة ولكن للأسف معظمنا لايعرف الكثير عن القلب





وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للقلب نعرض اهم المعلومات الغير معروفة لعدد كبير من الأشخاص عن القلب وفقا لما توصلت له نتائج أبحاث ودراسات عديدة.





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- الحركة والرياضة الخفيفة مثل المشي تحسن صحة مريض القلب.

- الراحة التامة والجلوس فى السرير معظم الوقت يضر القلب لأسباب صحية ونفسية.

- يمكن أن تتغير نبضات قلبك اعتمادًا على الموسيقى التي تستمع إليها.

- مقولة القلب اتكسر حقيقة وليست تشبيه وشكل القلب الذي يعد رمزا للحب ليس حقيقي.

- القلب ملئ بالخلايا العصبية لدرجة انه اطلق عليه مخ طرفي مما يجعله قادرا على اداء بعض الوظائف خاصة فيما يتعلق بالمشاعر.

- مشاكل الاسنان تسبب مشاكل صحية فى القلبلى نسبة كبيرة من الأملاح.

- لقلب يتأثر بكل ما يحدث في حياة الانسان الاحداث والضغوط والسعادة والعادات الغذائية وحتى نظام النوم ويؤثر ايضا على صحة الجسم كله.

- تدخين الابوين يعرض الجنين للاصابة بمشاكل القلب.

- تناول الكثير من الطعام يضر القلب والصحة العامة.

- تناول القهوة في حد ذاته لايضر القلب بل بعض الدراسات اكدت انها مفيدة ولكن الاكثار منها يدمره.