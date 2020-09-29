AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى يومه العالمى .. معلومات غير معروفة عن القلب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:02 م
فى يومه العالمى ..
فى يومه العالمى .. معلومات غير معروفة عن القلب
Advertisements
اسماء محمد
يحتفل العالم فى 29 من شهر سبتمبر كل عام باليوم العالمى للقلب .. فهو من اهم اعضاء جسم الانسان ومرتبط بشكل كبير باستمراره على قيد الحياة ولكن للأسف معظمنا لايعرف الكثير عن القلب .

وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للقلب نعرض اهم المعلومات الغير معروفة لعدد كبير من الأشخاص عن القلب وفقا لما توصلت له نتائج أبحاث ودراسات عديدة.

- الحركة والرياضة الخفيفة مثل المشي تحسن صحة مريض القلب. 
- الراحة التامة والجلوس فى السرير معظم الوقت يضر القلب لأسباب صحية ونفسية.
- يمكن أن تتغير نبضات قلبك اعتمادًا على الموسيقى التي تستمع إليها.
- مقولة القلب اتكسر حقيقة وليست تشبيه وشكل القلب الذي يعد رمزا للحب ليس حقيقي. 
- القلب ملئ بالخلايا العصبية لدرجة انه اطلق عليه مخ طرفي مما يجعله قادرا على اداء بعض الوظائف  خاصة فيما يتعلق بالمشاعر. 
- مشاكل الاسنان تسبب مشاكل صحية فى القلبلى نسبة كبيرة من الأملاح.  
- لقلب يتأثر بكل ما يحدث في حياة الانسان الاحداث والضغوط والسعادة والعادات الغذائية وحتى نظام النوم ويؤثر ايضا على صحة الجسم كله.
- تدخين الابوين يعرض الجنين للاصابة بمشاكل القلب. 
- تناول الكثير من الطعام يضر القلب والصحة العامة.
- تناول القهوة في حد ذاته لايضر القلب بل بعض الدراسات اكدت انها مفيدة ولكن الاكثار منها يدمره.
- احتباس البول من اعراض الاصابة بمشكلة فى القلب وفى نفس الوقت التبول المتكرر من العلامات التى تظهر لدى بعض الأشخاص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للرجال فقط .. علامة تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا.. اكتشفها

في اليوم العالمي للكلاب.. 8 أطعمة تضر بصحتها

في اليوم العالمي للكلاب.. أطعمة مهمة للحفاظ على صحتهم.. وأخرى تصيبهم بالتسمم.. الشوكولاتة والبصل والثوم أبرزها

7 مدرات بول طبيعية تخلص الجسم من السموم و التورم

مؤسسة مجدي يعقوب تطلق ماراثونا افتراضيا احتفالا باليوم العالمي للقلب

في اليوم العالمي للقلب... 7 عادات ستحافظ على صحة قلبك

ترشيحاتنا

ابنة ويل سميث: فخورة باعتراف والدتي عن علاقتها بعشيقها

هل حرم المذهب الحنفي أكل الجمبري؟ الإفتاء تجيب

أحمد موسى: أمريكا تصفع أردوغان بهذا القرار العاجل

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد

فيديو جراف.. ملياردير تبرع بكل ثروته وأضحى مفلسًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة معرفة نوع الجنين في الشهر الأول

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

بدون تكاليف.. طرق استخدام خل التفاح لـ تكثيف الشعر