حسام الخولي: القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب تحالف انتخابي فقط

قال المهندس حسام الخولى أمين عام حزب مستقبل وطن ، إن اختيار القائمة المطلقة للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب نظرًا لإقرار الدستور بترشح المراة والشباب.





وأضاف حسام الخولي خلال حواره ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عبارة عن تحالف انتخابي فقط.





ولفت إلى أن القائمة الوطنية لمرشحى انتخابات مجلس النواب تعد ائتلاف و تشمل أغلب الأحزاب و التيارات السياسية.





وأشار إلى أن اختيارات أعضاء القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب اعتمد على معايير النزاهة و السمعة الشخصية و التنوع السياسي بين المرشحين.





وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين تعتبر تجمع سياسي شبابي متميز، وأن مرشحو الانتخابات من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتميزون ايضًا بـ صغر السن ، وأن هناك تواجد للمرأة.



