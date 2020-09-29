كواليس تصوير كليب"فكك من الناس" .. صور

صور الفنان كريم أبو زيد منذ يومين كليب " فكك من الناس"، ونعرض مجموعة صور من كواليس تصوير العمل.

الكليب إنتاج اربو بلس لـ هانى عزيز والمنتج الفنى شركة ستار ايدج لـ هبة الغندور وأحمد عبد السلام والكليب تصوير كريم رضا وإخراج أحمد حجاب.

اقرأ أيضا

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

تطورات الحالة الصحية للمخرج مراد منير بعد نقله إلى مستشفى القوات المسلحة..شاهد

الأغنية من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد وقدمها كريم بتوزيعين مختلفين.

وقال كريم فى ندوة "صدى البلد" أنه اختار أغنية "فكك من الناس" ليصورها لأنها متناسبة مع اجواء الجمهور، ويريد ان تصل لأكبر عدد من الناس، مضيفا أنه قام بتوزيعها بشكلين مختلفين، لتتناسب مع اجواء الافراح، ولتسمعها فئة كبيرة من الشباب.