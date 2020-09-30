برلمانية تطالب بعقد تدريبات دورية للمعلمين على النظام الجديد

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن العام الدراسي الجديد سيشهد حدوث طفرة تعليمية لكافة السنوات الدراسية لم تحدث من قبل وغير مسبوقة، مشيرة إلى أن المصادر التعليمية البديلة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم ستجعل الدراسة أكثر سهولة وأكثر متعة على حد وصفها.





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن منظومة التعليم في مصر تمر بتطور كبير منذ تولي الدكتور طارق شوقي منصبه وهو يسير بخطوات ثابتة نحو تطوير المنظومة التعليمية وجعلها تواكب التطورات التكنولوجية التي تحدث في العالم أجمع، لافتة إلى أن المدرسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد ستصبح مكان للمتعة والتسلية ولتطوير القدرات الذهنية للطالب.





وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، أن المعلمين يحتاجون لتدريبات دورية حتى يستطيعون أن يتقنوا المنظومة الجديدة ويستطيعون أن يطوروا من قدرات طلابهم، مؤكدة أن الشكل التعليمي الجديد يساعد في بناء المواطن المصري وجعله يواكب كافة التطورات.





يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن العام الدراسي الجديد سيكون عامًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا تم بذله من جانب الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتطورة لطلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية.





وكشف وزير التربية والتعليم عن مفاجأة تحدث لأول مرة في العام الدراسي الجديد، وهي أنه تقرر عدم تنظيم حصص للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع في المدارس، حيث قال وزير التربية والتعليم: "المدارس ستكون لحصص الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع وتقييم الطلاب فقط، بينما حصص المواد الأساسية المضافة للمجموع ستكون فقط على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية".





وأضاف، أنه بالنسبة لـ أعمال السنة فلن يتم إلغاؤها في العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه سوف يتم منحها للطلاب من خلال تقييمات امتحانية وأبحاث، إلى جانب المحاسبة على الحضور والغياب، وسيتم سؤال الطلاب في الدروس التي يتم شرحها في القنوات التعليمية أولاً بأول.





وقال، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون "إلكترونية"، مؤكدًا أنه لا مجال فيها لأي تظلمات، لعدم وجود أي تدخلات بشرية تؤدي إلى أخطاء تستدعي التظلم.





وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية ستكون غير قابلة للتسريب لأنها "بتتعمل قبل الامتحان بـ 3 ثواني".





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلاً: "ألغينا الأسئلة المقالية من امتحان الثانوية العامة الإلكتروني على أن يتم تقييمها بشكل آخر سيعلن عنه فيما بعد، وسنمنح طلاب الثانوية العامة فرصة لتحسين المجموع لتخفيف العبء النفسي على الطلاب".