مصطفى الجمل: كنا قبل تولي السيسي نحتاج لـ 500 ألف وحدة سكنية في العام والدولة أنشأت 130 ألفًا

قال مصطفى الجمل نائب رئيس تحرير الأهرام، إنه كنا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد نحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية في العام، متابعا أن الدولة أنشأت 130 ألف وحدة سكنية.





وأضاف الجمل، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدولة في عهد السيسي تسير بخطى ثابتة في حل أزمة العشوائيات، مشيرا إلى أن أزمة البناء غير المنظم تعمل الدولة على حلها بشكل سريع.





وتساءل نائب رئيس تحرير الأهرام، أنه :"ما المعايير التي تقوم عليها فكرة بناء أربعة أدورا أو اكثر"، مستدركا أن :"الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشيل كل أخطاء التخطيط اللي اتعملت قبل ذلك والدكتور مصطفى مدبولي والدولة تدفع أخطاء كل التخطيط اللي كان قبل ذلك".





وأكد نائب رئيس تحرير الأهرام، أن هناك تفاوت وتباين في عدد الأدوار بالهرم بالعقارات السكنية، مشيرا إلى أن يجب محاسبة الأحياء والمقاولين في ملف مخالفات البناء.





تسأل مصطفى الجمل نائب رئيس تحرير الأهرام، أنه «لماذا نحمل القوات المسلحة أخطائنا، وأخطاء الإدارة المحلية فيما يخص البناء العشوائي».





وأكمل مصطفى الجمل نائب رئيس تحرير الأهرام، أنه يجب عدم محاسبة المواطنين على أخطاء سابقة وكانت الدولة وقتها جزءا منها.



