عمل طوال عمره جاهدًا ليعم السلام.. فؤاد الهاشم: رحيل الشيخ صباح الأحمد خسارة للعالم.. فيديو

قال فؤاد الهاشم، الكاتب الصحفى الكويتى، إن خسارة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، ليست خسارة كويتية فقط؛ بل خليجية وعربية ودولية، لما قام به فى العمل السياسي طوال 70 عامًا.
وأضاف فؤاد الهاشم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان يعمل طوال عمره جاهدا لكي يعم السلام فى جميع دول العالم.
وتابع الكاتب الصحفى الكويتى، أن كلمات الحروب أو الصراعات والمشاكل بين الدول، تصيبه بنوع من الحساسية الشديدة، ويبذل كل ما في جهده حتي لا تكون هناك صراعات أو مشاكل بين أحد.
وأوضح فؤاد الهاشم، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قدم لشعبه الكثير وللمنطقة العربية الكثير، منذ من أن تولى وزارة الإعلام، ومن ثم وزارة الخارجية بدولة الكويت، مشيرًا إلى أن الأمير الراحل يمثل خسارة لنا جميعا كأبناء الامة العربية، كما كان وسيطًا بين كل الفرقاء علي الساحة العربية .
وأشار إلى أن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، كانت له بصمة ثقافية وإعلامية، متابعا أنه هو أول ما أقام الحركة الثقافية فى الكويت، وتبني الإعلام، من خلال فتح المعاهد الثقافية، وكان عاشقا للكويت وللأمة العربية جميعا.