عمل طوال عمره جاهدًا ليعم السلام.. فؤاد الهاشم: رحيل الشيخ صباح الأحمد خسارة للعالم.. فيديو

وأوضح فؤاد الهاشم، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قدم لشعبه الكثير وللمنطقة العربية الكثير، منذ من أن تولى وزارة الإعلام، ومن ثم وزارة الخارجية بدولة الكويت، مشيرًا إلى أن الأمير الراحل يمثل خسارة لنا جميعا كأبناء الامة العربية، كما كان وسيطًا بين كل الفرقاء علي الساحة العربية .