اتحاد الصناعات: توقعات بانخفاض الطلب على الأسمنت إلى 43 مليون بنهاية العام



وقال اسطفانوس، فى تصريحات صحفية له، إن صناعة الأسمنت في مصر من أهم الصناعات، فهي ذات كثافة عمالية عالية وإحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، أي حوالي 10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.



وأضاف أن صناعة الأسمنت تواجه العديد من التحديات منذ عام 2019 وازدادت في عام 2020 في ظل أزمة كورونا، وقرارات وقف البناء من حيث فائض الإنتاج وزيادة تكلفة التصنيع لزيادة الطاقة المستهلكة أثناء الإنتاج وقلة التصدير لصعوبة منافسته للمنتج الأجنبي".



يشار إلى وجود فائض نحو 35 مليون طن، مضيفا أن حجم الإنتاج يسجل 85 مليون طن، وحجم استهلاك السوق المحلى 50 مليون طن.

توقع المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات بانخفاض الطلب على الأسمنت نهاية هذا العام إلى 43 مليون طن، في حين أن الطاقة الإنتاجية للمصانع مجمعة تصل إلى 83 مليون طن، مما أدى لنزيف من الخسائر يهدد بخروج الاستثمارات من هذا القطاع.أقرأ أيضا .. بعد تعليمات الرئيس لدعمها.. أزمة صناعة الأسمنت في ظل كورونا ووقف البناء