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مفيد شهاب: استرداد طابا ملحمة حقيقية لا تقل عن نصر أكتوبر العظيم .. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
مفيد شهاب
مفيد شهاب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مفيد شهاب عضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا، إن تجربة استعادة أرض مصرية محتلة عن طريق التحكيم الدولي هي تجربة فريدة، ومن خلالها استطاعت مصر أن تسترد آخر بقعة من أراضيها التي احتلت سنة 67.

وأضاف مفيد شهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن  السند الرئيسي في هذه الاستعادة هو الانتصار في حرب أكتوبر 73، لأنه لولا هذا النصر العسكري ما كانت إسرائيل، قبلت أن تدخل في المفاوضات أو تهب اتفاقية السلام سنة 79 التي تقر فيها انسحابها من الأراضي المصرية كلها.

وأوضح مفيد شهاب، أن إسرائيل كانت تتلكأ في الانسحاب من منطقة طابا، وبالتالي لجأنا إلى التحكيم الدولي، وقمنا بتقديم مستندات وخرائط ومراسلات تاريخية وحجج قانونية تثبت طابا ملك مصر .

وتابع : أن المحكمة حكمت بنتيجة 4 ضد 1 للجانب المصري وان الطرح المصري هو الطرح الصحيح، ولابد على إسرائيل أن تنسحب من مصر نهائيا.

واستكمل: أن استرداد طابا ملحمة حقيقية لا تقل عن نصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أن الرئيس الراحل مبارك قال لن نتهاون في حبة رمل واحدة من سيناء.
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