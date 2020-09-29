برلمانات شمال إفريقيا: التاريخ سجل للراحل صباح الأحمد كقائد للعمل الإنساني عربيا وإفريقيا

توجه النائب مصطفى الجندى رئيس برلمانات شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى إلى نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى أسرة أل الصباح وحكومة وشعب وبرلمان الكويت الشقيق بخالص التعازي فى المصاب الجلل بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمن على الكويت بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.





وأكد " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم أن التاريخ سجل بخروف من نور للراحل الفقيد الذى قضى حياته فى خدمة وطنه وشعبه وكان مثالا فريدا للعمل الإنساني العربى والافريقى والإسلامي وكرجل دولة من طراز رفيع المستوى مشيرا الى أن التاريخ سيذكر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كرمز للتوازن والحكمة فى عالم ملئ بالصراعات فضلا عن بصماته المضيئة فى تاريخ العلاقات بين الكويت والدول العربية والافريقية والإسلامية.





وأشاد النائب مصطفى الجندى بحرص الراحل العظيم على ترسيخ ودعم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت فى مختلف المجالات مؤكدا ان العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا رائعا للعلاقات التى يجب ان تسود بين جميع الدول العربية والافريقية والإسلامية.







