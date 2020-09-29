تفاصيل مثيرة .. سيدة تعرضت للنصب باسم انتخابات مجلس النواب

كشفت إلهام بيومى، مواطنة تعرضت للنصب باسم انتخابات مجلس النواب كواليس الواقعة، مبينة أن الشخص الذى خدعهم كان يزج باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حديثه معهم لإنشاء جسر من الثقة حتى يكلل عملية النصب عليهم بنجاح.









وقالت إلهام بيومى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، إن الشخص "النصاب" كان يقول يضم العديد من المواطنين فى قائمته "غير الموجودة" فى الأساس لإيهامهم بأنه يخدم البلد خلال خوض القائمة الانتخابات البرلمانية المقبلة.









وتابعت السيدة "المنصوب عليها"، قائلة: "قالنا إن فيه جهة أمنية داعمة للقائمة، وكل اللى في القائمة ناس محترمة جدا، وإحنا لما عرفنا إن الرئيس عايز الشباب فرحنا جدا".





وأشارت إلى أن الشخص الذى خدعهم هو الآن أمام النيابة، تباشر التحقيقات معه، مؤكدا أن هذا الشخص كان يحصل على 1800 جنيه من كل شخص مقابل ضمه للقائمة الانتخابية.