برلماني: السوشيال ميديا تعتبر أزمة كبيرة تواجه الشعب المصري

قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن السوشيال ميديا تعتبر أزمة كبيرة تواجه الشعب المصري.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن هناك شائعات كثيرة انتشرت فى الفترة الأخيرة هدفها هو انتشار الفوضى.





وأشارت إلى أن الساعات الماضية انتشرت معلومات غير صحيحة عن تأجيل انتخابات مجلس النواب، وقامت شخصيات كبيرة بالمشاركة هذه المعلومة.





ولفت إلى أن اللجنة العليات قامت بأصدار بيان ينفي هذه الشائعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار اليوم.