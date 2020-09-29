حكم قراءة القرآن في العزاء والمآتم.. الأزهر يرد.. فيديو

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إنه لم يرد عن رسول الله مسألة القراءة في العزاءات والمآتم وما شابه ذلك.





وأضاف، سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على فيس بوك، أن قراءة القرآن الكريم في حد ذاتها ليست محرمة وأخذ الأجرة على تعليم القرآن ليس حراما.





وأشار إلى أنه لم يرد عن رسول الله أنه يجمع الناس وينفق عليهم الأموال، منوها أنه لو أنفق ذلك في الأعمال الخيرية وفي سبيل الله والصدقات الجارية لكان أنفع للميت.





حكم تقاضي أجر على قراءة القرآن في المآتم

سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب العجمي، قائلًا: أن آخذ آجر قراءة القرآن الكريم فى مأتم أو فى التحفيظ أو غير ذلك جائز شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم {إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتم عَلَيْهِ أَجْراَ كِتَاب الله}.





وتابع: أنه يراعي عدم المغالاة فى ذلك لأن الإنسان الذى يحفظ غيره إنما يقتطع من وقته وقتًا ليحفظ به غيره.



