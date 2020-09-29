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فن

بعد رسالة حلا ترك .. الجمهور يبحث عن علاء ولي الدين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان علاء ولي الدين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد رسالة حلا ترك له في عيد ميلاده.

شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موقفا مؤثرا لن تنساه للفنان الراحل علاء ولى الدين فى ذكرى ميلاده.

وقالت حنان ترك من خلال تغريدتها: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء سبحان الله العظيم، لن أنسى أبدا إنك قولتلي واحنا في المحيط سبحي".

وحلت أمس، الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولى الدين الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1963، في قرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل في عز شبابه في 11 فبراير عام 2003، عن عمر ناهز الـ40 عامًا.

وتوقع علاء ولى الدين  في تصريحات تليفزيونية وفاته، قائلًا: "أنا هموت قريب، واشتريت مدفن جديد، وجبت المسك اللي تغسلوني بيه".
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