المرحلة الثانية.. التعليم العالي تحدد موعد فتح باب التقديم للجامعات الأهلية الجديدة ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إننا فتحنا باب التقديم إلى الجامعات الأهلية وتقدم مجموعة كبيرة تزيد على 33 ألف طالب يرغبون في الالتحاق وتم الانتهاء من المرحلة الأولى.





وأضاف "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة " دي إم سي" ، إن الطلاب الذين قبلوا في المرحلة الأولى تم إرسال بريد إلكتروني لهم، إضافةً إلى رسائل نصية، وهناك من قبل في الرغبات التي يريدها، وهناك آخرون لم يقبلوا وهناك أيضا فرصة لتعديل الرغبات.





، أن هناك مجموعة كبيرة من الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة أو شهادات أجنبية وعربية لم يكن لديهم فرصة في المرحلة الأولى وقمنا بفتح فرصة لهم في المرحلة الثانية والشروط لم تتغير. وأوضح عبد الغفار أنعلىمعادلةالأولى





وتابع أن التقديم إلى الجامعات الأهلية من خلال المنظومة الإلكترونية وليس لدينا أى نوع من أنواع التقديم الورقي وعملية التقديم الآن إلكترونية بالكامل.





واستكمل أن التقديم سيبدأ منذ يوم الخميس 1 أكتوبر وحتى يوم السبت الساعة 10 مساء يوم 3 أكتوبر وبعد تقديم الطلب وتحديد الرغبات ستبدأ الامتحانات الالكترونية يوم 4 و5 أكتوبر .