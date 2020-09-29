AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: ميار شريف تمتلك شخصية "مميزة"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:31 م
ميار شريف
ميار شريف
Advertisements
عمرو ابوبكر

أثنى أحمد حسام ميدو على ميار شريف لاعبة التنس بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الشعب المصري فخور بما حققته ميار شريف تمتلك شخصية مميزة وقوية وقدمت مباريات رائعة أمام لاعبات كبار".

وأشار إلي أن ميار شريف استطاعت أن تتحمل المسؤولية في مباريات صعبة وقوية. 

وختم حديثه قائلا: "لعبة التنس ليست سهلة والشعب المصري فخور بما حققته ميار شريف وسيدعمها فيما هو قادم".

وأصبحت ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى، عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الثلاثاء، لكنها لم تخف وغادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.


وفازت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما، بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية، قبل أن تخسر 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يشاهد مباراة ميار شريف ضد كارولينا بليسكوفا ببطولة رولان جاروس

ميار شريف تودع بطولة رولان جاروس بعد الخسارة أمام التشيكية بليسكوفا

محمد صلاح أبرز متابعيها.. 10 معلومات عن ميار شريف صاحبة إنجاز مصر في بطولة رولان جاروس

رغم خسارتها.. المصريون يدعمون #ميار_شريف

هاني أبو ريدة يحتفي بأداء ميار شريف في بطولة رولان جاروس

خاص.. ميار الشريف: كنت قريبة من الفوز.. وما زال لدي الكثير لتقديمه فى البطولات القادمة

ترشيحاتنا

هل الاغتسال من الجنابة أو للنظافة يغني عن الوضوء.. الأزهر يرد

أخبار الرياضة.. بلاغ جديد ضد مرتضى منصور.. حقيقة تدخل تركي آل الشيخ لإبقاء فايلر في الأهلي

بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد.. كل ما تريد معرفته عن أمير دولة الكويت الجديد

ميسي ينشر توضيحا جديدا لمشجعي برشلونة بخصوص الفترة الماضية

ممثلة مغمورة.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن اسم والدتها

وصول مساعدة غير متوقعة لمقاتلي كاراباخ ضد أذربيجان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة معرفة نوع الجنين في الشهر الأول

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

بدون تكاليف.. طرق استخدام خل التفاح لـ تكثيف الشعر