ميدو: ميار شريف تمتلك شخصية "مميزة"

أثنى أحمد حسام ميدو على ميار شريف لاعبة التنس بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الشعب المصري فخور بما حققته ميار شريف تمتلك شخصية مميزة وقوية وقدمت مباريات رائعة أمام لاعبات كبار".

وأشار إلي أن ميار شريف استطاعت أن تتحمل المسؤولية في مباريات صعبة وقوية.

وختم حديثه قائلا: "لعبة التنس ليست سهلة والشعب المصري فخور بما حققته ميار شريف وسيدعمها فيما هو قادم".

وأصبحت ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى، عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الثلاثاء، لكنها لم تخف وغادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.





وفازت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما، بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية، قبل أن تخسر 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.



