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رياضة

ميدو: فايلر وضع مجلس الأهلي في موقف محرج

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
عمرو ابوبكر
ميدو: فايلر وضع مجلس
أكد أحمد حسام ميدو أنه يتمنى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار "أتمنى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم خاصة أن مستوى الرجاء والوداد في الوقت الحالي يجعل وصول قطبي الكرة المصرية للنهائي سهل".

وتطرّق "ميدو" للحديث عن اقتراب رحيل فايلر عن الأهلي قائلا: "بنسبة كبيرة الأهلي سيُعلن رحيل المدرب السويسري والبديل أجنبي".

وختم حديثه قائلاً: "فايلر وضع مجلس إدارة الأهلي في موقف حرج خاصة أن توقيت رغبته في الرحيل عن الفريق صعب للغاية".

"فايلر" حقق لقبين مع الأهلي حتى الاّن هو السوبر المحلي،  الدوري الممتاز ، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وحقق فايلر أفضل بداية للأهلي في الدوري منذ موسم 2004-2005، بتحقيق 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري، وعادل رقم حسام البدري الذي حقق نفس هذا العدد من الفوز المتتالي في دوري 2017-2018.
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