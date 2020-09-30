متواجدة في الغردقة منذ 8 سنوات.. فتاة روسية تروي قصة عشقها للعمل في مصر

استمر الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، في تقديم فقرة التاكسي، التي يحاور فيها المواطنين الذين يستقلون سيارة الأجرة معه للحديث في مختلف الموضوعات والقضايا الحياتية.





وأجرى شريف عامر، فقرة التاكسي من محافظة البحر الأحمر من مدينة الغردقة، والتقى فتاة روسية تعمل في الغردقة منذ 8 سنوات.





وقالت الفتاة الروسية، إنها تقيم في الغردقة منذ 8 سنوات وتعمل في أحد الفنادق.





وتابعت الفتاة الروسية: "في أول زيارة إلى مصر كنت في إجازة وكنت أحب الحركة والاستعراضات الراقصة وأحببت العمل في فرق الاستعراضات في الفنادق".



