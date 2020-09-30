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مرأة

فى لمح البصر .. وصفات لإزالة الشعر بسرعة وبأقل مجهود

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تبحث الكثير من السيدات عن طرق سريعة لـ ازالة الشعر بسرعة، ونقدم لك علاجات فعالة لـ إزالة شعر الوجه وبأقل مجهود، حيث تؤدى إلى تساقط الشعر بطريقة طبيعية بدون ألم .. إليك وصفات ريعه يقدمها موقع برايت سايد.
وصفة دقيق الحمص وعصير الليمون

2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح

خطوات الوصفة


ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.

ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر

وصفة زيت شجرة الشاى

1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات

اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.

كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.

النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.

وصفة دقيق الشوفان

مكونات:
2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان
1 موزة ناضجة

خطوات الوصفة

خذى موزة واهرسها لعمل عجينة. واخلطي دقيق الشوفان والموز المهروس في وعاء.

ضعي كمية وفيرة من العجينة على المناطق المرغوبة وافركيها بحركة دائرية واتركي المعجون لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، كرر: 1-2 مرات في الأسبوع.

النتائج: يحتوي الشوفان على قوام حبيبي مما يجعله عامل تقشير جيد لبشرة الوجه.

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