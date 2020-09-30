فى لمح البصر .. وصفات لإزالة الشعر بسرعة وبأقل مجهود

وصفة دقيق الحمص وعصير الليمون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة من الملح

خطوات الوصفة



وصفة زيت شجرة الشاى





طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات







كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.





1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر4-6 قطرات من زيت شجرة الشاياخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.