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تعليم

موعد امتحانات الفصل الصيفي بـ كلية الدراسات الأفريقية العليا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
موعد امتحانات الفصل
موعد امتحانات الفصل الصيفى
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مريم عزت
أعلنت كلية الدراسات الافريقية العليا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن جداول امتحانات الفرصة الثانية والفصل الدراسى الصيفى والمعتذرين عن امتحانات دور يونيو للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

الجدير بالذكر، أن كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تستقبل العديد من الدارسين الراغبين في الالتحاق بها للدراسة بجميع أقسامها وتخصصاتها، فهي تهتم بعمل البحوث الخاصة بالقارة الأفريقية وتوثيقها ونشرها وتكوين الباحثين والمتخصصين في الشئون الأفريقية الحديثة، وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

وتعمل الكلية بنظام الساعات المعتمدة في البرامج الأكاديمية والتي تشمل "الدبلوم التخصصي، الماجستير الأكاديمي، الدكتوراه الأكاديمي".
 
وبالنسبة للأقسام الموجودة بالكلية فهي تشمل الأقسام الآتية:

- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
- قسم السياسة والاقتصاد 
- قسم اللغات الأفريقية 
- قسم التاريخ 
- قسم الأنثروبولوجيا 
- قسم الموارد الطبيعية
موعد امتحانات الفصل الصيفي بـ كلية الدراسات الأفريقية العليا
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