أمين عام العليا للأخوة الإنسانية ينعى أمير الكويت

نعى المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، والذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ٩١ عامًا.





وقال عبد السلام، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحم الله الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد، وعزاؤنا للشعب الكويتي ولأمتنا العربية والإسلامية" .





وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: "فقدنا فقدنا برحيله ركنا من أركان الأمة العربية، و داعما قويا لقضايا الأمة العادلة، وإنسانا امتدت يداه بالخير إلى بقاع العالم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.