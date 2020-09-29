AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين عام العليا للأخوة الإنسانية ينعى أمير الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:56 م
أمين عام العليا للأخوة
أمين عام العليا للأخوة الإنسانية ينعي أمير الكويت
Advertisements
محمد شحتة
نعى المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، والذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ٩١ عامًا.

وقال عبد السلام، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحم الله الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد، وعزاؤنا للشعب الكويتي ولأمتنا العربية والإسلامية" . 

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: "فقدنا فقدنا برحيله ركنا من أركان الأمة العربية، و داعما قويا لقضايا الأمة العادلة، وإنسانا امتدت يداه بالخير إلى بقاع العالم.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد بن راشد عن أمير الكويت الراحل: رحم الله قلب الخليج النابض

ملك الأردن ينعي أمير الكويت: كان أخًا وزعيمًا حكيماُ استثنائيًا

رئيس الإمارات ينعى أمير الكويت.. ويعلن الحداد 3 أيام

رحم الله أمير الإنسانية.. قرقاش ينعى أمير الكويت

عاش مخلصا لقضايا بلاده.. الأعلى للإعلام ينعى أمير الكويت

لمدة 40 يوما.. الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد بعد رحيل أمير الكويت

ترشيحاتنا

مراد منير نقل لمستشفى القوات المسلحة.. تطورات الحالة الصحية لـ4 مشاهير

فوائد مذهلة لـ القهوة الخضراء.. وعلاقتها بـ التخسيس

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس بنقل عدد من القضاة لـ وظائف غير قضائية.. مستندات

كيا سبورتاج 2022 kia sportage تظهر رسميا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تضيف مساحة تخزينية جديدة لسياراتها .. صور

فورد "Puma" في ثوب رياضي جديد موديل 2021.. صور

جمال شعبان يكشف سر موت طفل بورسعيد بسبب لعبة PUBG