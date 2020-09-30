عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه

يعد المحرك من أهم الأجزاء الداخلية للسيارة، ومن الأمور المقلقة لدى قائد المركبة عندما يتم سماع تغيرات في صوت المحرك، فيبدو الأمر في ذلك الوقت مزعج للغاية مما يجعله يفكر في حسابات اخرى.





ولكن نتعرف سويا في السطور القادمة على السبب شائع وراء ارتفاع صوت المحرك والاضرار الناتجة عنه.

حساس الهواء:

يعد حساس الهواء هو السبب الارجح في ارتفاع صوت المحرك فعند وجود تلف او اتساخ بسبب الرواسب المتكونة بداخلة يعمل ذلك على حدوث خلل في النظام الوظيفي له، وهو حساب كمية الهواء التي تندفع الى المحرك، ليرسلها الى نظام تحكم السيارة لضبط كمية الوقود التي يحتاجها المحرك، وتناسب كمية الهواء الداخل اليه.

عند تلف هذا الجزء الهام "حساس الهواء" تظهر عدة مشكلات تؤثر على المستوى العام لمحرك السيارة، ومن المشكلات الاكثر شيوعا هو ارتفاع صوت المحرك.

من الامور التي قد يحدثها تلف حساس الهواء ايضا بجانب ارتفاع صوت المحرك، وهي زيادة في استهلاك الوقود، حيث يصل الى النظام الوظيفي الخاص بالسيارة قراءة خاطئة للبيانات القادمة من "حساس الهواء" والتي تحديد كمية الوقود المطلوب احتراقه، ولذلك قد يستدعى الامر في النهاية الى استبدال حساس الهواء لتجنب هذه المشكلة.

لذلك فمن الامور الهامة الواجب مراعتها من قبل قائد السيارة، هو الكشف عن هذا الجزء الهام في حالة التعرض لهذه الامور الشائعة، وذلك لتجنب أضرارها.