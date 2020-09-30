الأزهر يسيّر قافلة دعوية وطبية وتكافليّة متكاملة إلى شمال سيناء

سيّر الأزهر الشريف قافلة دعوية وطبية وتكافلية إلىٰ محافظة شمال سيناء؛ والتي بدأت أعمالها في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، واستمرت لمدة 6 أيام.





جدير بالذكر أنه قد تم الإعداد لهذه القافلة بمركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية من خلال عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية بين كافة قطاعات الأزهر الشريف المشارِكة، وعقدت 5 ورش عمل تحضيرية للإعداد لهذه القافلة من ناحية المحتوىٰ العلمي الذي سيتم تناوله خلال لقاءات وفعاليات هذه القافلة، كما تم إعداد كتيب عن الآثار السلبية للمخدرات سواء علىٰ الفرد أو المجتمع؛ وهذا المحتوى العلمي هو أحدث إصدارات المركز.





وانطلقت القافلة إلىٰ 4 مدن من مدن المحافظة، وهي: العريش، الشيخ زويِّد، بئر العبد، ونِخِلْ"، و عقدت عددا من الندوات الدعوية والتوعوية، قام خلالها العلماءُ المشاركون في القافلة بتأكيد وتوضيح مفاهيم الانتماء وحب الأوطان.





وكان من أبرز هذه الندوات، ندوة بمركز شباب العريش بعنوان: (الانتماء وحب الوطن)؛ وذلك بحضور قيادات القوات المسلحة بسيناء الحبيبة، وقد لاقت الندوةُ تفاعلًا ملحوظًا من الحضور الكريم.





كما عقدت ندوة بمقر جمعية المرأة السيناوية عن: (دور المرأة التربوي والمجتمعي، وأثره في الحد من تعاطي المخدرات وتداولها).





وفي نهاية الندوة تم توزيع عدد من الهدايا التي جاءت علىٰ هيئة سلع غذائية، وشنط مدرسية علىٰ بعض الأسر الأكثر احتياجًا، كما عقدت ندوة بمديرية التضامن الاجتماعي تحت عنوان: (دور المرأة المجتمعي وآليات تفعيلة).





واختتمت فعاليات اليوم الأول للقافلة بالعريش بندوة بمركز شباب العريش عن: (المخدرات وأثرها السلبي علىٰ الشباب والمجتمع)، وتم توزيع عدد من المساعدات والشنط المدرسية علىٰ الأيتام وغير القادرين.





وفي ثاني أيام القافلة أُديت صلاةُ الجمعة بمساجد العريش، وحضر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة في أحد أكبر هذه المساجد، وكان موضوع الخطبة عن (الصدق وأثره على الفرد والمجتمع).





وعقدت بمقر جمعية الكشافة البحرية ورشة عمل عن: (كيفية التصدي لظاهرة الإدمان وزراعة المخدرات)، وفي ثالث أيام القافلة تم عقد لقاء بالتجمع البدوي في العريش، وتقديم بعض المساعدات العينية.





كما عقدت لقاءات بمركز شباب السلام، ونادي السعادة، وجمعية رعاية الطلاب بالعريش، وكانت محاور هذه اللقاءات عن أهمية حماية الأوطان، والبعد عن الإدمان.





وفي رابع أيام القافلة بالعريش التقىٰ أعضاء القافلة بأهالي مدينة الصمود، كما عُقِد لقاءٌ بمركز شباب الكوثر، و عقدت القافلة لقاءً مفتوحًا مع أهالي وشباب مدينة العريش بمقر مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، دار اللقاء عن حب الوطن وحمايته من كل ما يهدد سلامته واستقراره.





وبالتوازي مع فعاليات القافلة بالعريش عقدت عدة لقاءات بمدينة بئر العبد، شملت مراكز شباب قرىٰ: الروضة، والنجاح، والنجيلة، والكرامة، والخِرْبَة، وقام العلماء المشاركون بإلقاء خطبة الجمعة بمساجد المدينة.





وانطلقت القافلة بعدها في زيارة إلىٰ مجلس مدينة بئر العبد وعقد لقاءات شعبية وشبابية وغيرها بالمدينة، و كما قامت القافلة بتوزيع بعض المساعدات العينية بالعديد من القرىٰ وأماكن التجمعات.





وبلغ عدد الفتاوىٰ التي أجاب عنها العلماء خلال هذه الندوات واللقاءات وورش العمل مايقرب من 1000 فتوىٰ، وعدد الندوات التي عقدت 25 ندوة، و 9 ورش عمل متنوعة، وتوزيع ما يقرب من 2000 نسخة من مجلة نور للأطفال.





وضمت القافلة -أيضًا- قافلة طبية وقعت الكشف الطبي علىٰ ما يقرب من 3000 شخص من أهالي المحافظة، وأجرت عددًا من الفحوصات الطبية، وقامت بتوزيع الأدوية الطبية اللازمة.





كما قامت القافلة بعمل بحوث اجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا؛ لعرضها علىٰ بيت الزكاة والصدقات المصري، لتقديم المساعدات المالية والعينية لهم.





وشارك في القافلة كافة قطاعات الأزهر الشريف (جامعة الأزهر الشريف، وقطاع المعاهد الأزهرية، مجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، وبيت الزكاة والصدقات المصري، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف).





تأتي هذه القافلة في إطار حرص الأزهر الشريف علىٰ تقديم يد العون والمساعدة من خلال القوافل التي يسيرها لجميع المحافظات.





وفي نهاية الفعاليات وجه اللواء محافظ شمال سيناء شكرَه العميق لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علىٰ رعايته الكريمة لأبناء سيناء، كما شكر العلماء المشاركون في القافلة.





ويواصل مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية في الفترة القادمة جهوده الدعوية والتوعوية والاجتماعية للوصول إلىٰ استكمال رسالته في ربوع مصرنا الحبيبة.