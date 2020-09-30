AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مورينيو وداير يعلقان على واقعة دورة المياه خلال مباراة تشيلسي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي وإيريك داير لاعب الفريق على واقعة مغادرة الأخير مباراة فريق توتنهام أمام تشيلسي ودخول دورة المياه.

وقال مورينيو في تصريحات بعد المباراة:" هو لعب مباراتين في 48 ساعة، أتفهم موقفه، وكان يجب عليه الذهاب، لقد ذهبت خلفه لأظهر فقط عليه بعض الضغط من أجل استعجاله في ما تبقى من دقائق في المباراة."

وقال داير:" أثناء قضاء حاجتي، سمعت مورينيو يطرق لي على باب الحمام، كنت أتفهم غضبه ولكن ما باليد حيلة عندما تناديك الطبيعة."

وشهدت مباراة فريقي توتنهام وتشيلسي لقطة طريفة بترك داير ملعب المباراة للدخول لدورة المياه.

وتأهل توتنهام لدور ربع النهائي بعد فوزه على تشيلسي بضربات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ريجيليون يظهر للمرة الأولى في تشكيل توتنهام ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد.. مشاجرة بين التلميذ والأستاذ في كأس الرابطة الإنجليزية

تشيلسي يتقدم بهدف فيرنر على توتنهام في كأس الرابطة

شاهد.. مورينيو يغادر ملعب مباراة توتنهام وتشيلسي للبحث عن لاعبه في الحمام

التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة توتنهام وتشيلسي.. الفريقان يتجهان لضربات الترجيح

ترشيحاتنا

هل حرم المذهب الحنفي أكل الجمبري؟ الإفتاء تجيب

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والأمير الجديد لدولة الكويت.. تفاصيل

السبب وراء دعوة الرئيس السيسي لمجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

«خاص» استبعاد الأرجنتيني أروابارينا من حسابات الأهلي.. والمفاضلة بين 3 مدربين

هل الاغتسال من الجنابة أو للنظافة يغني عن الوضوء.. الأزهر يرد

الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس بنقل عدد من القضاة لـ وظائف غير قضائية.. مستندات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تضيف مساحة تخزينية جديدة لسياراتها .. صور

فورد "Puma" في ثوب رياضي جديد موديل 2021.. صور

جمال شعبان يكشف سر موت طفل بورسعيد بسبب لعبة PUBG