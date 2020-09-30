مورينيو وداير يعلقان على واقعة دورة المياه خلال مباراة تشيلسي





وقال مورينيو في تصريحات بعد المباراة:" هو لعب مباراتين في 48 ساعة، أتفهم موقفه، وكان يجب عليه الذهاب، لقد ذهبت خلفه لأظهر فقط عليه بعض الضغط من أجل استعجاله في ما تبقى من دقائق في المباراة."





وقال داير:" أثناء قضاء حاجتي، سمعت مورينيو يطرق لي على باب الحمام، كنت أتفهم غضبه ولكن ما باليد حيلة عندما تناديك الطبيعة."





وشهدت مباراة فريقي توتنهام وتشيلسي لقطة طريفة بترك داير ملعب المباراة للدخول لدورة المياه.





وتأهل توتنهام لدور ربع النهائي بعد فوزه على تشيلسي بضربات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية.

علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي وإيريك داير لاعب الفريق على واقعة مغادرة الأخير مباراة فريق توتنهام أمام تشيلسي ودخول دورة المياه.