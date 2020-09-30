هيئة المجتمعات العمرانية تعلن عن الاستعدادات لـ الشتاء في المدن الجديدة.. فيديو

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الإجراءات التقليدية للاستعداد لموسم الشتاء، تتمثل في تجهيز وتطهير شبكات صرف الأمطار، موضحا أن شبكات صرف الأمطار في مصر، غير منفصلة عن شبكات الصرف الصحي . الأمطار





وأضاف جمال طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أنه بناء علي ذلك ، نقوم بتطهير شبكات صرف الأمطار ، وبالوعات صرف الامطار المتواجدة ، ونعمل علي زيادة غرف صرف الامطار ، ونقوم بالمراجعة علي أجهزة رفع الامطار ، وايضا مولدات الطاقة .





وأوضح جمال طلعت ، ان الأمطار المتساقطة على مصر منذ 10 سنوات مضت ، كانت متوسطة ، مؤكدًا ان هذا تغير خلال السنتين او الثلاثة الماضية ، وأصبحت الأمطار تسقط كالسيول ، لذا نحن نستعد مبكرا للشتاء القادم .





وحول هذا الصدد، أوضح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن حالة الطقس خلال السنوات الاخيرة ، اختلفت تماما ، ونحن نقوم بأخذ الإجراءات اللازمة بالكامل ، ونرصد النقاط التي تتجمع فيها مياه الأمطار .





وأكمل: قمنا بعمل 250 بلاعة صرف امطار في اماكن مختلفة ، على جميع المحاور والطرق المتواجدة في مدينة 6 اكتوبر ، ونعمل علي رفع كفاءة المحطات ، وانتهينا من 70% من الأعمال.



