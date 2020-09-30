يا واكل ناسك دمك خاين.. مواطن يلقن الإرهابي معتز مطر درسًا قاسيًا.. فيديو

لقّن مواطن يدعى "أيمن معوض"، الإرهابي الخائن معتز مطر درسًا في الوطنية، بعد ما ادعى الأخير كذبًا، بأن المواطن أيمن معوض، بلطجي وتاجر آثار.





وقال المواطن أيمن معوض في فيديو له أذاعته قناة " إكسترا نيوز": "أنا ابن قرية الكداية والإرهابية معتز مطر قال عليا بلطجي وأنا واقف مع جيش بلدي ضد الجماعة الإرهابية".





وتابع أيمن معوض: " وصفك ليا يا معتز إ ني بلطجي؛ وسام على صدري، ولن التفت لما تقوله ، وأنا مستمر في الدفاع عن الدولة المصرية ضد الجماعة الإرهابية، وأنت مستمر في الكذب والتضليل".





وأكمل أيمن معوض: " أهل الكداية رجالة تقف مع الدولة المصرية والجيش المصري وفي ظهر الرئيس السيسي".



