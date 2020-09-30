رحل أمير الإنسانية.. الصحف العمانية تكتسي بصور أمير الكويت

تتصدر عناوين الصفحات الأولى للصحف العُمانية الصادرة صباح الأربعاء نبأ رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى وافته المنية مساء الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.





وتصدرت صورة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عدد من الصحف العمانية ومنها جريدة عمان، الشبيبة، الوطن، الرؤية، مودعين الأمير الذى ربطته علاقات راسخة بسلطنة عمان أرض السلام.





وجاء بالصفحة الأولى من جريدة عمان مانشيت عريض يحمل عنوان " رحل أمير الإنسانية"، بينما خصصت جريدة الرؤية صفحة كاملة لصورة الأمير رافعا يده يلوح بالوداع، وكأنما يودع العالم العربي والإسلامى الذى فجع على نبأ رحليه مساء الثلاثاء، وتصدرت الصفحة الأولى للرؤية عنوان " فقدنا أخا عزيزا".





وتعد العلاقات الكویتیة العمانیة الضاربة بجذورھا عميقا في ذاكرة البلدین والشعبین الشقیقین مثالاً یحتذى لعلاقات بلدین حرص على تعزیزھا وترسیخھا في العقود الخمسة الأخیرة السلطان الراحل قابوس بن سعید والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





ولم تكن تلك العلاقات ولیدة عقود قلیلة سابقة بل تعود بجذورها الى تاریخ وجود الشعبین الشقیقین قبل قرون عدیدة كل في ارضه ودیاره لاسیما ما یتصل بالعلاقات التجاریة البحریة كما تجمع بینھما اواصر كثیرة اھمھا اللغة والدین والتاریخ والصلات العائلیة فضلا عن الاھتمامات المشتركة.





وترتبط سلطنة عمان والكويت التي ودعت الثلاثاء أميرها وقائدها بعلاقات سیاسیة واقتصادیة وتجاریة وثقافیة وعلمیة وسیاحیة تشھد تطورا مستمرا بفضل توجیھات القیادتین الحكیمتین في البلدین الشقیقین وحرصھا على تعزیزھا في شتى المجالات.





وتجلت مواقف السلطان قابوس والشعب العماني الشقیق تجاه قضایا الكویت بأعلى صورھا ابان محنتھا عام 1990 خلال غزو النظام العراقي ولن ولم ینس الكویتیون الموقف الأصیل من السلطنة قیادة وشعبا حیث ساھمت السلطنة بتوجیھات من السلطان الراحل في حرب تحریر الكویت في فبرایر 1991 واحتضنت عددا كبیرا من المواطنین الكویتیین اثناء فترة الاحتلال وقدمت لھم كل التسھیلات.





فيما، أفادت وكالة الأنباء "كونا"، نقلًا عن وزير شئون الديوان الأمير، بأن حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقربائه.





وأضافت أن الديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة أمير الإنسانية.





وبحسب مصادر كويتية لـ "صدى البلد"، نوهت بأن وصول جثمان الأمير سيكون غدًا الأربعاء ظهرًا.





وأضافت أنه يتم الانتقال إلى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق لصلاة الجنازة على الراحل وبعدها الانتقال إلى المقابر.