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بين الناس

خوفا من الأمراض.. أهالى الكوم الأحمر يستغيثون من تفريغ الصرف الصحى فى رشاح قريسة بشبين القناطر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن مصطفى عزمى المقيم فى   الكوم الاحمر شبين القناطر قليوبية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تفريغ الصرف الصحى فى رشاح قريسة الزهويين بشبين القناطر .

ويقول فى رسالته : جرارات كسح الصرف الصحى الخاصة بقرية الزهويين تقوم بتفريغ محتوياتها من الصرف الصحى الخاص بالمنازل والمصانع الموجودة بالقرية برشاح الصرف الزراعى وعلى الطريق الواصل بين قرية الكوم الأحمر ومحطة الزهويين وذلك يتسبب فى قطع الطريق على أهالى القرية والعزب المجاورة لها من الذهاب إلى أعمالهم بالإضافة إلى إنتشار الفيروسات والأمراض .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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