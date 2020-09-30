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بين الناس

حيازة غير صحيحة.. مواطن يستغيث بالتموين لإعادة تشغيل بطاقته

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن علاء الدين فوزي أحمد من محافظة الوادي الجديد، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين الخاصة به والتى تحمل رقم قومى 27712100105413.

ويقول فى رسالته : تم إيقاف البطاقة بسبب حيازة للزوجة ولكن هذه الحيازة غير صحيحة، وتم تقديم المستندات التي تفيد بأن الزوجة وصية على أولاد أخيها وليس لديها ملكية على الإطلاق وتم تقديم الأوراق أكثر من مره ولكن للأسف مازالت البطاقة موقوفة .

رقم الهاتف للقارئ  01022032930

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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