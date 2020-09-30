مبروك عطية: الحجاب في الأصل زينة.. واللحية تزين الرجل في هذه الحالة.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الزينة عند الرجال والنساء في القلوب قبل أن تكون في الشكل والمظهر.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الله تعالى قال في كتابه "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ"، منوهًا بأن اللحية تكون زينة لصاحبها؛ إذا كان الناس يرون منه زينة في الخلق، فكل شيء وقتها سيكون جميلاً.





وأشار إلى أن الحجاب هو في الأصل زينة ، ولا يوجد شيء اسمه ديني، منوهًا بأن الله لما تحدث عن الستر للرجل والمرأة على حد سواء، فلم يوجه خطابا للمؤمنين ولكن قال "يَا بَنِي آدَمَ".





ورد عطية على من يبررون التحرش بالإثارة، قائلاً: لم لم تُثِرْكَ الأموال حتى تسرق، أو يثرك الطمع حتى تغتصب، أو يثرك شخص حتى تقتله".