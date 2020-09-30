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فن

تيم حسن يكشف أسباب عدم مشاركة جمهوره بصور أبنائه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحرص الفنان تيم حسن، على التفاعل مع الجمهور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة " تويتر".

وتلقى "تيم"، سؤالا، من متابعيه، وهو عدم نشره لصور زوجته وأبنائه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

رد تيم :" "أنا حر أو لا؟".

تيم حسن ينتظر عرض الجزء الجديد من مسلسل "الهيبة" نوفمبر المقبل.

"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن و​منى واصف​، ​ديمة قندلفت​، ​عادل كرم​، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، ​عبدو شاهين​، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. 

,العمل من إخراج ​سامر البرقاوي​، وإنتاج "صباح إخوان".

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