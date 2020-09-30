تيم حسن يكشف أسباب عدم مشاركة جمهوره بصور أبنائه

يحرص الفنان تيم حسن، على التفاعل مع الجمهور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة " تويتر".
وتلقى "تيم"، سؤالا، من متابعيه، وهو عدم نشره لصور زوجته وأبنائه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".
رد تيم :" "أنا حر أو لا؟".
تيم حسن ينتظر عرض الجزء الجديد من مسلسل "الهيبة" نوفمبر المقبل.
"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن ومنى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة.
,العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".
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