تيم حسن يكشف أسباب عدم مشاركة جمهوره بصور أبنائه

يحرص الفنان تيم حسن ، على التفاعل مع الجمهور ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة " تويتر".





وتلقى "تيم" ، سؤالا ، من متابعيه ، وهو عدم نشره لصور زوجته وأبنائه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " .





رد تيم :" "أنا حر أو لا؟".





تيم حسن ينتظر عرض الجزء الجديد من مسلسل "الهيبة" نوفمبر المقبل.



"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن و​منى واصف​، ​ديمة قندلفت​، ​عادل كرم​، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، ​عبدو شاهين​، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة.

,العمل من إخراج ​سامر البرقاوي​، وإنتاج "صباح إخوان".



