أحمد حسن: انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز خطوة للوراء

قال أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أخطأ بعدم التفكير فى الاحتراف الخارجي.
وأضاف أحمد حسن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، : "رمضان صبحي أخطأ بعدم التفكير فى الاحتراف، والتعاقد مع بيراميدز خطوة للوراء".
وفي سياق آخر، تحدث أحمد حسن عن تعرضه للهجوم خلال فترة عمله في نادي بيراميدز: ""لم يتم الهجوم على شخصي بسبي عملي مع زد، كما حدث معي من قبل، وقت بيراميدز، اللجان الإلكترونية هاجمتني بشكل غير طبيعي قبل ذلك، لكني في النهاية لا أشغل بالي بذلك".
وأكمل: "في النهاية الجميع سيعرف أني كنت على حق، كان لدي طموح وتطلعات من عملي في بيراميدز بعيدًا عن الخلافات".
وتابع : "دائما اللاعب يحاول أن يرد ويوصل الرسالة داخل الملعب من خلال أدائه وليس بالسخرية من المنافسين أو على السوشيال ميديا، من يريد أن يثبت شخصيته وقيمته؛ يكون من خلال الملعب فقط ولا شئ آخر ، لكن اليوم هناك لاعبين يعيشون على الشو وليسوا في مستواهم".
واحتفل نادي بيراميدز بعيد ميلاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة عقب الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري والفوز بهدف دون مقابل.