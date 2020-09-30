غضب واعتداء طال الجميع.. طرد لاعبي ديروط من مقر النادي

سادت حالة من الاستياء والغضب بين لاعبي فريق ديروط، أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد؛ بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ولكن سرعان ماتفاقمت الأزمة، وانتهت باعتداءات ، وطرد للاعبي الفريق من مسكنهم.





وأكد أحد لاعبي الفريق ، أن هناك حالة من الاستياء من جانب اللاعبين؛ بسبب عدم حصولهم علي رواتبهم المستحقة خلال الفترة الأخيرة .





وأشار إلى أنه عندما طالب اللاعبون بجزء من المستحقات لكى يتم توفير الاحتياجات الضرورية لهم من مأكل ومشرب؛ تهرب مسئولو مجلس إدارة النادي من الرد، وسرعان ما تفاقمت الأمور لتصل إلي أبشع أساليب الضغط، من قطع المياه والكهرباء عن مسكن اللاعبين، لتصل إلي الاعتداء عليهم.





ونوه اللاعب إلي أنه سرعان ما أبلغت إدارة النادي ، اللاعبين ، بأساليب التهديد ، بضرورة ترك أماكن مسكنهم بالفريق بالكامل ، وعدم تواجد أي لاعب بمقر النادي.





واختتم اللاعب حديثه ، أن جميع لاعبي الفريق حملوا أغراضهم ، وتركوا مقر النادي.





يُذكر أن نادي ديروط يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، وتأكد هبوطه رسميا إلي دورى القسم الثالث .