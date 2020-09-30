حدث ليلاً | مجهول يعتدي على «عم سبعبع».. إهانات في أول مناظرة بين ترامب وبايدن.. ضابط مفرقعات ينقذ أسرة من الموت

كشفت وسائل إعلام كويتية، حقيقة الأنباء المتداولة حول فرض حظر كلي في البلاد؛ بسبب وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح . ونفت وزارة الداخلية الكويتية، الأنباء المتداولة في هذا الشأن





استنجد الفنان شريف دسوقي، بشرطة النجدة، في منطقة سيدي جابر، بالإسكندرية؛ وذلك بعد تعدي مجهولين عليه بالشوم.





على مدار 90 دقيقة، تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الاتهامات، والإهانات، في أول مناظرة رئاسية بين مرشحي الرئاسة الأمريكية، حيث وقعت أكثر من مشادة بين الطرفين منذ اللحظة الأولى





كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس الساعات الأخيرة في رحيل رينيه فايلر عن قيادة النادي الأهلي، وأضاف خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن وكيل أعمال رينيه فايلر سبب اندلاع الأزمة مع الأهلي





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا





قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مهمة بخصوص البناء فى هذه الفترة، بعد القرار السابق بإيقاف البناء فى القاهرة وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر.





قررت اللجنة الفنية المشكلة بالنادى الأهلى لاختيار المدير الفنى الجديد للفريق خلفًا للسويسري "رينيه فايلر"، استبعاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من حسابات الفريق.





شهدت مدينة دمنهور، واقعة إنسانية، كان بطلها أحد ضباط مديرية أمن البحيرة، حيث قام النقيب محمد دياب، ضابط بفريق المفرقعات، باقتحام منزل اندلع فيه حريق هائل داخل شارع أرض ادمون، لإنقاذ أفراد الأسرة من الموت.



