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منوعات

تعلمت الشتائم وسب الزوار.. حديقة حيوان تلجأ لقرار صارم ضد ببغاوات بذيئة اللسان.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:11 ص
ببغاء
ببغاء
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عزة عاطف
علَّم الله الإنسان ما لم يكن يعلم، لكن الإنسان بسلوكياته المخربة؛ علَّم الطير والحيوان ما لم يكن ليعلمه بالفعل، وهو ما شهدته حديقة حيوان بريطانية مؤخرًا من ظاهرة غريبة.

قامت حديقة لينكولنشاير بفصل 5 ببغاوات "بذيئة اللسان"، بعد أن تعلمت نطق الشتائم، وتحريض بعضها البعض على سب الزوار.

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وانضمت الببغاوات، وتدعى "بيلي، إريك، تايسون، جيد، إلسي" إلى مستعمرة مركز الحياة البرية في لينكولنشاير المكونة من 200 ببغاء رمادي، في أغسطس الماضي، ولكن سرعان ما بدأت الطيور في تشجيع بعضها البعض على قول الشتائم، بل والقسم أيضًا أمام الزوار.

ويقول «ستيف نيكولز» الرئيس التنفيذي لمتنزه الحياة البرية: "لقد تطور ذلك بسرعة كبيرة؛ نحن معتادون على تكرار الببغاوات للكلام والشتائم، ولكن أن يكون لدينا 5 في نفس الوقت؛ فهذا صعب".

ومعظم الببغاوات تكرر الشتائم، ولكن لسبب ما، هؤلاء الخمسة يستمتعون بها طوال الوقت، ومنذ ذلك الحين، تم توزيع الببغاوات على مناطق مختلفة من الحديقة؛ حتى "تنفصل عن بعضها البعض".

وأوضح "نيكولز" أن أحداً لم يشتك من الببغاوات، لكن تم فصلهم؛ من أجل الزوار من الأطفال.
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