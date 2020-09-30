مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة بخارية بسوهاج

لقي شابان مصرعهما وإصابة أخر إثر تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة بورود بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كلًا من:"مصطفى. م. ك"، 19 عامًا، عامل، و"احمد. ن. م"،16 عامًا، طالب، ويُقيمان بدائرة المركز، جثتين هامدتين، إثر وقوع حادث سير على الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "محمود. ع. م"، 35 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "احمد. ع. ج"، 22 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، ما نتج عنه وفاة المذكوران وإصابة قائد الدراجة بكسور وقدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال والد المتوفي الأول" منصور. ك. م"، 55 عامًا، عامل، وعم المتوفي الثاني "طلعت. ا. ن"، 27 عامًا، سائق، ويقيمان بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم وتم نفي الشبهة الجنائية.



