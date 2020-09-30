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حوادث

تسمم 3 أشقاء إثر تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيب 3 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

 تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول كل من: "عبده. خ. ع"؛ 14 عامًا، طالب،  وزينب. خ. ع"، 10 سنوات، تلميذة، و"فاطمة. خ. ع"، 6 سنوات، تلميذة، ادعاء تسمم غذائي لتناولهم وجبة طعام منزلي فاسد.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدهم" خالد. ع. ب"، 47 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة مركز شرطة طما، قرر حدوث إصابة أطفاله إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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