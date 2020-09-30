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أخبار البلد

يحدث اليوم: جثمان أمير الكويت يعود من أمريكا.. والشيخ نواف يؤدي اليمين الدستورية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
امير الكويت الراحل
امير الكويت الراحل
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أ ش أ
يشهد اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:


الكويت.. وصول جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن، قادما من الولايات المتحدة.

الكويت.. الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الكويتي أميرًا للبلاد.

القاهرة.. استمرار الحداد في مصر وعدد من الدول العربية، وذلك لوفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتبارًا من أمس وحتى غد الخميس.

القاهرة.. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه الترسانة ‏في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.‏

القاهرة.. تبدأ وزارة الأوقاف توزيع 16 طن لحوم من لحوم مشروع صكوك الأضاحي ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي 854 طنًا.

القاهرة.. تسير شركة مصر للطيران 34 رحلة لنقل حوالي 4 آلاف و400 راكب إلى 24 وجهة.

القاهرة.. بدء استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات والحاصلين كذلك على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 30 سبتمبر وحتى السابع من أكتوبر المقبل، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الإسكندرية.. ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان "الإنسان والآلة الذكية"؛ يلقيها المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والمستشار السابق بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شريف دلاور؛ ضمن فعاليات البرنامج الافتراضي السنوي لقسم التواصل الدولي والذي يتبنى هذا العام موضوع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات.

روما.. يلتقي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بمقر الوزارة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الذي سيزور إيطاليا والفاتيكان ضمن جولة أوروبية بدأت في اليونان ويختتمها بكرواتيا، كما سيلتقي بومبيو مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لمناقشة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيطاليا والاستجابات لحالة طوارئ كوفيد-19 والجهود الإيطالية لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

رام الله.. مجلس حقوق الإنسان يناقش في دورته الحالية، حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والأراضي العربية المحتلة ضمن البند السابع.
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