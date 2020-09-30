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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى باكستان إلى 311 ألفا و516 حالة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:12 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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أ ش أ
أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 311 ألفا و516 حالة.
وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6474 حالة.
وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2663 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و177 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3730 حالة وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و532 حالة، كما تم تسجيل 37 ألفا و727 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و99 ألفا و292 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 136 ألفا و395 حالة في إقليم "السند".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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