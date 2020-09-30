AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز الـ 100 حالة مجددًا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:16 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
Advertisements
أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و812 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تجاوز عتبة الـ100 إصابة في الوقت الذي بدأت فيه عطلة عيد الشكر "تشوسوك".

وكان عدد الإصابات الجديدة قد انخفض إلى 38 إصابة في اليوم السابق، مسجلا أدنى مستوى له في 49 يوما، إلا أن إصابات متفرقة ظهرت في عدة أماكن، ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات بمقدار حوالي 3 أضعاف عن اليوم السابق ليتجاوز مرة أخرى حاجز الـ100 إصابة.

وتتزايد المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات مرة أخرى على خلفية زيادة حجم حركة الناس خلال عطلة عيد الشكر.

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية أنه من بين الـ113 إصابة الجديدة، كانت هناك 93 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.

وبالنسبة للإصابات الوافدة، من بينها 5 إصابات تم تأكيدها أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، و15 إصابات أخرى أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي. 

وجاءت 10 إصابات من أوزبكستان و3 إصابات من نيبال وإصابتان من ماليزيا وإصابة واحدة من كل من الفلبين وإندونيسيا والعراق وبولندا والولايات المتحدة، ومن بين الإصابات الوافدة من الخارج كانت 5 إصابات لمواطنين كوريين و15 إصابة لأجانب.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا بمقدار 6 حالات ليصل إلى 413 حالة، وبلغت نسبة الوفيات 73ر1%.

وانخفض عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة بمقدار 6 حالات إلى 109 حالات، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 120 حالة إلى 21 ألفًا و590 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هام جدًا في الشتاء.. المصل واللقاح توضح الفئات الأكثر أهمية للحصول على لقاح الأنفلونزا.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 30 - 9 - 2020

ينتظرها مستقبل باهر.. نجوم الفن يدعمون لاعبة التنس ميار شريف

تعرف على سعر العملات العربية الأربعاء 30-9-2020

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 253 هاتف ايفون

أذربيجان توجه ضربة عسكرية جديدة إلى أرمينيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

حادث مأساوي.. 40 ألف إسترليني مقابل مقتل طفلة في عيد ميلاد والدتها

تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة رينو كادجار 2021 .. صور