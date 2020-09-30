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فن

إيناس النجار تدندن بأغنية ما عندكش فكرة لـ وردة الجزائرية.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
إيناس النجار
إيناس النجار
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محمد بدران
نشرت الفنانة إيناس النجار مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "إيناس النجار" في الفيديو داخل سيارتها أغنية وهي تدندن با اغنية "ما عندكش فكرة" لـ وردة الجزائرية، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ولفتت إيناس النجار الأنظار اليها مرتدية سترة انيقة واعتمدت على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، نالت إعجاب متابعيها.


يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.


وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

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