خبير لياقة بدنية يحذر من تناول المكملات الغذائية بدون استشارة متخصص.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية بإستخدام السلالم والكراسي بالمنزل.





وأضاف حسام أبو هاشم، خلال برنامج صباح البلد على قناة "صدى البلد" اليوم، الاربعاء ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن المكملات الغذائية ليست خطيرة مادام لم تكن أكثر من الحد المطلوب.





وحذر خبير اللياقة البدنية من تناول المكملات الغذائية بدون إستشارة متخصص فى هذا الشأن أو بدون أداء أى تمارين رياضية مسبقا، لافتا إلى أن المكملات الغذائية تعتبر بديلا للخضراوات والفواكه أو أى نقص فى فيتامينات معينة بالجسم.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.



