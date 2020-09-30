AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر تعلن تسجيل 1110 إصابات بالملاريا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:48 ص
الملاريا
الملاريا
Advertisements
محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 1110 حالات إصابة بالملاريا في 5 محافظات بالجنوب الجزائري.


ووفق بيان الصحة الجزائرية؛ فإن محافظة تمنراست سجلت أكبر حصيلة بـ918 حالة إصابة بالملاريا، تليها محافظة أدرار بـ96 حالة إصابة؛ في حين جاءت محافظة إيليزي ثالثة بـ89 حالة، ثم ورقلة بـ5 حالات؛ فيما تم تسجيل حالتين بالملاريا في غرداية.


وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قَدِموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم في المؤسسات الصحية.


وأضافت الوزارة، أنه سيتم تخصيص الكميات الكافية من اللقاح المضاد للملاريا لهذه المحافظات الجنوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزائر تمدد الحجر الصحي الجزئي لمدة 15 يوما

الجزائر تعلن تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

يعود بقوة.. الجزائر تعلن تسجيل 450 إصابة جديدة بـ كورونا

دولة عربية تتواصل مع روسيا بشأن لقاح كورونا

الجزائر تسجل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

عداد كورونا في الجزائر.. تسجيل 325 إصابة جديدة و7 وفيات

ترشيحاتنا

حادث مأساوي.. 40 ألف إسترليني مقابل مقتل طفلة في عيد ميلاد والدتها

بتهمة سوء التغذية.. القبض على أبوين نباتيين تسببا في مرض خطير لرضيعتهما

بعد أزمة الهلال.. الاتحاد الآسيوي يدرس زيادة الأجانب فى قوائم أندية دوري الأبطال

لقاء وداع فايلر .. مواجهة كلاسكية بين الأهلي والترسانة فى كأس مصر

مجهول يعتدي على «عم سبعبع» في الإسكندرية.. تفاصيل

هل الصبار والزرع الأخضر يخفف العذاب عن الميت؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

حادث مأساوي.. 40 ألف إسترليني مقابل مقتل طفلة في عيد ميلاد والدتها

تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة رينو كادجار 2021 .. صور