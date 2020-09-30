AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مصر تقود الإصدار الأول للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وزير المالية: طلبات الشراء تجاوزت «حجم الإصدار المعلن» 7.4 مرات وتخطت «الحجم المقبول» 5 أضعاف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
  • مصر تقود الإصدار الأول للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
  • وزير المالية: نجحنا فى إصدار أول طرح من السندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات
  • تزايد الطلبات يعكس تزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر 
  • الإقبال القوى جدًا من المستثمرين ساعدنا فى خفض الفائدة بـ ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية 
  • طلبات الشراء تجاوزت «حجم الإصدار المعلن» ٧,٤ مرة وتخطت «الحجم المقبول» ٥مرات
  • النجاح لأول مرة في تخفيض علاوة إصدار السند الجديد لتكون سالبة بقيمة ١٢,٥ نقطة 
  • نستهدف تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة


نجحت وزارة المالية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٠٪، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام. 


وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت «الحجم المقبول ٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: ٧٧٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.


وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من ٣,٧ مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند «الـخمسة أعوام» بسعر عائد ٥,٢٥٠٪ مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين ٥,٧٥٠٪.


وقال: "نجحنا لأول مرة في تخفيض هامش التسعير وصولًا إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة ١٢,٥ نقطة أساس"، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام ٢٠١٦


وأضاف أن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.


وقال الوزير: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».


وأكد نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين نظرًا لظروف منع السفر للخارج بسبب أزمة كورونا، حيث أجرى فريق وزارة المالية العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم ٣٠ مستثمرًا للتمويل المستدام «ESG»، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات، ولإطلاعهم أيضًا على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة»، وقد اطلع أكثر من ١٠٠ مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.


وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.


وأضاف أن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، حيث شهد هذا الطرح إضافة ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، ما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السندات الخضراء.. مصر على موعد مع تنويع مصادر التمويل

بقيمة 500 مليون دولار.. ما هي السندات الخضراء التي تدرس مصر طرحها لأول مرة؟

طرح الصكوك الخضراء بالأسواق الدولية.. السعودية للكهرباء تجمع 1.3 مليار دولار من أول إصدار مزدوج الشريحة

المالية تعلن خطتها لطرح سندات خضراء بملياري دولار

أحمد أبو علي يكتب: السندات الخضراء.. تشجيع للاستثمار الصديق للبيئة

خبير: استخدام عائد السندات الخضراء فى تمويل مشروعات صديقة للبيئة

ترشيحاتنا

بعد وفاة أمير الكويت.. قرار عاجل من مجلس الأمة

وكيل يوسف البلايلي: العربي القطري عرض على اللاعب 13 مليون دولار مقابل 6 من الأهلي

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

بعد أول مناظرة.. ترامب يسقط في استطلاعات الرأي

تعلمت الشتائم وسب الزوار.. حديقة حيوان تلجأ لقرار صارم ضد ببغاوات بذيئة اللسان.. صور

لقاء وداع فايلر .. مواجهة كلاسكية بين الأهلي والترسانة فى كأس مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

تعرف على أسرع دراجة نارية Honda Fireblade موديل 2020 .. صور