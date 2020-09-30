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تعليم

تربية حلوان تنظم "احتفالية اليوم العالمي للطفلة"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:55 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

 ينظم قسم رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة حلوان"احتفالية اليوم العالمي للطفلة " وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد فهمي نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد الكلية.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة مها أبو حطب رئيس قسم رياض الأطفال أنه يقام على هامش الاحتفالية أوراق عمل تناقش مجموعة من المحاور عن نشر الوعي بجوانب الرعاية الصحية للطفلة المصرية، والطفلة معلمة المستقبل. الوضع الراهن والتحديات المستقبلية، وعرض لممارسات عالمية في رعاية الطفلة.


ويذكر أن اليوم العالمي للطفلة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات ولدعم المزيد من الفرص لحياة أفضل.

تعقد الاحتفالية أون لاين على منصة زووم Zoom  في تمام الساعه  الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر ٢٠٢٠، ويمكنكم التسجيل في الاحتفالية على الرابط التالى :

والمشاركة بالحضور على برنامج زووم على الرابط التالى :

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